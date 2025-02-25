В Кремле отреагировали на заявление Трампа о согласии РФ на отправку миротворцев в Украину

В Кремле неоднократно заявляли о том, что размещение иностранных миротворцев в Украине означало бы эскалацию войны.

Президент США Дональд Трамп говорил о том, что Россия не против отправки миротворческих войск в Украину после завершения Украины. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это заявление, пишет Politico.

Отмечается, что он отказался напрямую комментировать заявление Трампа, но сослался на то, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг эту идею.

"Есть позиция по этому вопросу, которую высказал министр иностранных дел России Лавров. Мне нечего добавить к этому и нечего комментировать", - сказал Песков.

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В издании напомнили, что по итогам переговоров РФ с США в Эр-Рияде Лавров назвал присутствие европейских миротворцев в Украине "неприемлемым".

"Поэтому, как мы сегодня объяснили, появление там военнослужащих вооруженных сил тех же стран НАТО, но под чужим флагом - под флагом ЕС или под национальными флагами - ничего в этом плане не меняет. Для нас это, конечно, неприемлемо", - говорил глава МИД России.

Журналисты подчеркнули, что в своем заявлении Трамп утверждал, что обсуждал вопрос отправки иностранных войск в Украину с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам президента США, глава РФ якобы не против такой инициативы.

Несмотря на это, ранее в Кремле неоднократно заявляли о том, что размещение иностранных миротворцев в Украине означало бы эскалацию конфликта, добавили в издании.

Иностранные миротворцы в Украине - последние новости

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что миротворцы Европы не обязательно будут находиться на линии фронта в Украине. Он сделал ряд заявлений о гарантиях безопасности и о миротворцах.

Кроме того, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что президент США Дональд Трамп не против отправки миротворческих войск в Украину после завершения войны. Джонсон отметил, что Трамп пытается своими заявлениями убедить европейских партнеров оказывать больше помощи Украине.

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