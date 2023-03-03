По его словам, за деньги совершались разнообразные действия против многих стран.

Уровень коррупции в европейских элитах очень высок и разнообразен, а щупальца России простираются очень далеко.

Об этом заявил глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский в эфире польского радио, цитирует его агентство PAP.

"Все действия, в том числе и против Польши, совершались просто за деньги", — сказал Качиньский.

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По его словам, якобы существует сформированный план объединения Европы не как федерации, а как централизованного государства под руководством Германии.

"Канцлер Шольц этого не скрывает, он даже говорит об этом прямо. Это означало бы потерю независимости Польши", — отметил Качиньский.

Влияние России на другие страны

Как ранее сообщал УНИАН, в США обеспокоены влиянием агрессии РФ на страны Западных Балкан.

Аналитики предупреждали, что Российская Федерация хотела провести ряд митингов в европейских странах для продвижения пророссийских настроений, провоцирования беспорядков в связи с санкциями против России и военной помощью для Украины.

Кроме того, спецслужбы РФ организовали операцию по дестабилизации ситуации в Швеции с целью помешать стране присоединиться к НАТО. Речь идет о том случае, когда лидер партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег экземпляр Корана у турецкого посольства.

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