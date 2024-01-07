По словам Тобиаса Билльстрема, конфронтация будет продолжаться, пока Россия будет нарушать устав ООН и порядок европейской безопасности.

Россия в обозримом будущем будет представлять серьезную угрозу безопасности Швеции и Европы. Об этом на Национальной конференции Folk och försvars заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, информирует Dagens Nyheter.

"Мы должны готовиться к длительному противостоянию, которое продлится до тех пор, пока Россия не прекратит нарушать устав ООН и порядок европейской безопасности", - отметил дипломат.

Он также заверил, что Швеция будет оказывать Украине военную и политическую поддержку, и приветствовал решение ЕС начать переговоры с Киевом о членстве.

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"Украинские воины борются в том числе за нашу свободу и ценности", – сказал глава шведского МИД.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, присоединившийся к конференции по видеосвязи, поблагодарил Швецию за военную поддержку. В то же время он отметил, что Украине нужен доступ к большему количеству систем ПВО как на фронте, так и в крупных городах страны.

"Если Россия теряет контроль над небом, она теряет всю свою силу на поле боя. У них больше ничего нет", - сказал Зеленский.

Отношения Швеции и Украины - последние новости

В конце декабря Швеция распространила временную защиту на всех легальных украинских беженцев. В правительстве страны подчеркнули, что люди из Украины, которые находятся в Швеции, не должны возвращаться домой в нынешней ситуации.

Ранее Швеция заявила о выделении Украине свыше 130 миллионов долларов "зимней" помощи.

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