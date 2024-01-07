Соледар - это еще одна жертва армии РФ, на уровне с Бахмутом.

Украинцам показали в сети, как выглядит очередной уничтоженный армией РФ город, от которого ВСУ вынуждены были отступить еще в начале 2023 года.

Речь идет о Соледаре - еще одной "жертве" врага в Донецкой области. Город пострадал от обстрелов не меньше, чем Бахмут. Актуальные кадры о нем опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Так выглядит Соледар сейчас. Так будут выглядеть другие украинские города, если до них дойдет орда. Ее надо остановить", - предупредил он.

Почему ВСУ оставили Соледар

О решении украинского командования уйти из Соледара объявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 25 января 2023 года. Он уточнил, что на такой шаг Украина пошла для того, чтобы сохранить жизнь собственным военным.

"Защитники Соледара создали настоящий подвиг, несмотря на преимущество врага в 3-5 раз, крепко держали свои позиции", - отмечал он.

Известно, что сейчас армия Украины продолжает контрнаступление на Бахмутском направлении. Военные регулярно силами аэроразведки атакуют позиции РФ под Соледаром.

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