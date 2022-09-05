Это будет дополнительная помощь к ранее обещанным 10 млрд евро.

Европейская комиссия на этой неделе предложит Украине еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter.

В частности фон дер Ляйен подчеркнула, что ситуация в Украине до сих пор требует неослабевающей поддержки со стороны Евросоюза.

Видео дня

"Кроме 10 миллиардов евро, которые мы предоставили на сегодня, мы на этой неделе предложим дополнительно 5 млрд евро макрофинансовой помощи", - отметила президент Еврокомиссии.

Она отметила, что Евросоюз будет на стороне Украины столько, сколько это будет необходимо.

Напомним, Германия выделит Украине 200 миллионов евро помощи для переселенцев. Деньги предназначены для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли обеспечивать себя самым необходимым.

Как сообщал ранее УНИАН, в связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии заблокировали принятие новых беженцев.

Вас также могут заинтересовать новости: