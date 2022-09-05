Между тем, украинцы достигают "реальных успехов", но бои идут "ближние и жесткие", сказал британский министр.

Русская армия понесла ужасные потери, нападая на Украину, и не достигнув при этом явного прогресса в достижении своих целей.

О провалах российской армии в Украине министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал в британском парламенте, пишет Express.

"Россия продолжает терять значительное количество оборудования и живой силы. По оценкам, на сегодняшний день погибло более 25000 российских солдат, а в целом, если включить убитых, взятых в плен, или десятки тысяч дезертиров, о которых сейчас сообщают, это более 80000 погибших, раненых и других категорий. Это окажет долгосрочное влияние на российскую армию и ее будущую боеспособность", - сказал Уоллес.

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Он также подчеркнул, что на 194-й день войны Россия не смогла достичь ни одной из своих стратегических целей, хотя в целом эта кампания была "запланирована на месяц".

Между тем, украинцы достигают "реальных успехов", но бои идут "ближние и жесткие", сказал британский министр.

"Украина нанесла серьезный ущерб ряду переправ через реку с целью ограничения материально-технической поддержки России. По состоянию на сегодня украинская армия ведет боевые действия с российскими войсками как артиллерией, так и наземными силами. Они достигают реальных успехов, но понятно, что, как мы видели в других местах этого конфликта, бои ведутся вплотную и тяжело, и Украина несет потери, связанные с наступлением", - сказал Уоллес, комментируя ситуацию на юге Украины.

Он также добавил, что британское правительство продолжает оказывать военную помощь Украине и работает над дополнительным пакетом поддержки.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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