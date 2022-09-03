В рамках кампании были созданы специальные 90-секундные ролики, которые будут показываться в рекламных местах на YouTube, Twitter, TikTok и Facebook.

Дочерняя компания Google Alphabet с сегодняшнего дня начинает 30-дневную кампанию противодействия дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии, бежавших от развязанной Путиным широкомасштабной войны.

Об этом пишет Bloomberg.

В рамках кампании была создана серия 90-секундных видеороликов, призванных "прививать" людей от вредоносного контента в социальных сетях. Ролики будут показываться в рекламных местах на YouTube от Google, а также на других платформах, таких как Twitter, TikTok и Facebook.

Видео дня

Сотрудничая с Google, психологи из университетов Кембриджа и Бристоля провели исследование, которое показало, что люди с разными идеологическими взглядами лучше распознавали ложь после просмотра коротких, иногда шуточных видео, которые объясняют общие средства пропаганды, в частности фальшивые дилеммы.

Как говорится в материале Bloomberg, распространение дезинформации стало главной политической проблемой в Европейском Союзе. Несмотря на санкции ЕС ложные прокремлевские нарративы продолжает распространяться по Европе.

Напомним, ранее YouTube заблокировал ряд российских каналов в частности, "Первый канал", "5 канал", "НТВ", "ТНТ", RT, "Россия 1", "Россия 24", "Москва 24", "60 минут". Заблокированы и каналы медиагруппы "Россия сегодня" (вещают под торговой маркой Sputnik).

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