Санкции направлены на чиновников иранской программы БПЛА. Дипломаты ЕС настаивают на принятии санкций уже сегодня.

Европейский Союз может ввести санкции против трех иранских физических лиц и одно юридическое лицо за оказание военной поддержки России в ее войне против Украины и их участие в поставке Москве дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лицо, знакомое с этим вопросом.

Речь идет о компании Shahed Aviation Industries, отвечающей за проектирование и разработку серии иранских БПЛА Shahed, которые были поставлены в Россию и сейчас используются против Украины.

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Также санкции предлагается ввести в отношении трех иранских генералов, которые занимают высокие руководящие должности и непосредственно участвуют в программе Ирана по БПЛА и его сотрудничеству с Россией.

По словам нескольких официальных лиц, ЕС намерен утвердить санкции в среду и официально принять их до четверга. Предложения могут измениться до того, как они будут обсуждены и приняты государствами-членами.

Санкции ЕС против Ирана из-за БПЛА

Новый пакет мер появился лишь через несколько дней после того, как ЕС ввел санкции против так называемой моральной полиции Ирана и других организаций за насильственное подавление протестов.

Принятие санкций из-за поставок Тегераном БПЛА Москве станет первым случаем, когда ЕС выступит против другой страны, кроме Беларуси, из-за войны России в Украине.

Министры иностранных дел ЕС обсудили поставки дронов на встрече в Люксембурге в понедельник, но не сразу согласились ввести санкции против Ирана за это. Некоторые страны-члены хотели изучить доказательства, чтобы подтвердить, что иранские беспилотники были доставлены в Россию после ее вторжения в Украину, прежде чем ввести новые санкции против страны, заявили чиновники.

Украинские официальные лица подчеркнули использование беспилотников иранского производства во время последних нападений России на территории Украины с середины сентября и роль, которую они сыграли в обстрелах критической инфраструктуры по всей стране. Несколько отчетов и оценок разведки пришли к выводу, что дроны, скорее всего, были доставлены летом.

Предоставление Ираном дронов-камикадзе России

Иран продал РФ по разным оценкам от около 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

Иран неоднократно отрицал экспорт любого оружия для использования в войне в Украине. Также там заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Также МИД Украины по поручению президента решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил, что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136. "Мы видим, что Иран предоставляет БПЛА, а также может предоставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продаже этого оборудования", - сказал Ганц.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. Вместе с тем Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет предоставлять системы вооружения, однако предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах.

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