Президент прокомментировал операции против российских судов за рубежом.

Украина согласовывает с международными партнерами удары по военным целям РФ за пределами территории страны-агрессора. ВСУ не проводят таких операций без соответствующего согласования. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News Украина, комментируя удар по российским кораблям в Ливии и Финском заливе.

По его словам, украинские дипломаты взаимодействуют с представителями других государств, если операции происходят в их территориальных или международных водах либо вблизи иностранной инфраструктуры.

Глава государства отметил, что российские суда, находящиеся под санкциями и перевозящие оружие, Украина рассматривает как законные военные цели.

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"Но все это – о нашей, как бы это сказать, справедливой воле. Поэтому мы знаем, что судно находится под санкциями, или, в худшем случае, когда оно не только под санкциями, но и с оружием, с российским оружием, под российским флагом. Поэтому это понятно для наших сил, для спецслужб и для разведки", – заверил Зеленский.

Однако он подчеркнул, что удары в водах других стран сопряжены с высокими рисками.

"Опять же, наши силы никогда не наносят удары без координации с другими партнерами", – сказал глава государства.

Реакция Европы на такие атаки

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони предостерегла Украину от эскалации в Средиземном море. По её словам, эти инциденты не должны ставить под угрозу финансовую поддержку Киева со стороны Европы.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы продолжать помогать Украине защищаться, но мы также должны защищать безопасность наших границ и наших граждан. Война не должна и не может распространиться на Средиземноморье", – подчеркнула Мелони.

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