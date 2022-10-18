Глава МИД подчеркнул, что отдельным странам не надо искать поводов, чтобы что-то не делать в поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина готова предоставить странам-членам Европейского Союза "мешок доказательств" о передаче Ираном дронов-камикадзе России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинге.

"Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается в поставках Ираном дронов Российской Федерации, передать мешок доказательств. Мы спросим у коллег в Европейском Союзе, кто именно имеет сомнения. Мы каждому передадим мешок улик в виде обломков использованных Россией иранских дронов. Пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень быстро", - заявил Кулеба. Видео дня

Глава МИД призывает европейских партнеров не искать поводов, чтобы что-то не делать. "Это путь к новым разрушениям и к новым смертеям. Для того, чтобы остановить разрушения, смерти и войну в общем, - нужно делать, нужно действовать. И именно об этом мы вчера говорили с министрами иностранных дел Европейского Союза", - сказал Кулеба.

Иранские дроны на войне в Украине

17 октября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе собирают доказательства и готовы отреагировать на применение иранских дронов в войне России против Украины. В ЕС очень внимательно отслеживают применение дронов, собирают доказательства. И будут готовы отреагировать теми инструментами, которые есть в их распоряжении.

Вчера Кулеба призвал Европейский Союз применить санкции против Ирана за поставки оружия в Россию.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе в Российской Федерации было 300 иранских дронов-камикадзе, общий контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких единиц.

Издание The Washington Post со ссылкой на должностных лиц в области безопасности из США и стран-союзников сообщило, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины.

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