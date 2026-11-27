У россиян также есть причины ограничивать развертывание северокорейских войск.

По данным украинской разведки, Северная Корея временно приостановила военную поддержку России, в частности поставки баллистических ракет и артиллерийских боеприпасов. Как повлияет это охлаждение отношений на дальнейшую военную поддержку России со стороны КНДР и будет ли Ким Чен Ын посылать своих солдат в Россию – рассказали эксперты изданию DW.

Так, Хан Ги Бом, бывший заместитель директора Национальной разведывательной службы Южной Кореи, пояснил, что вследствие снижения интенсивности боевых действий и наступления зимы у Пхеньяна нет непосредственных оснований для отправки своих военных в Россию.

Ан Чхан Иль, бывший северокорейский солдат, перебежавший на Юг в 1979 году, а ныне возглавляющий Сеульский Всемирный институт изучения Северной Кореи (WINKS), считает, что у россиян также есть причины ограничивать развертывание северокорейских войск.

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Он полагает, что Россия будет сопоставлять свои потребности на поле боя с затратами от привлечения дополнительных военных из КНДР и вряд ли будет требовать отправки нового контингента, если только конфликт не примет более широкий масштаб

В то же время Ан Чхан Иль уверен, что военное сотрудничество Пхеньяна с Москвой будет продолжаться, поскольку помощь со стороны России имеет решающее значение для развития беспилотных технологий и укрепления военно-морского флота КНДР. Однако, по его мнению, масштабы этого сотрудничества в будущем могут быть более ограниченными, а Пхеньян также может рассчитывать на Китай как на дополнительную опору:

"Если Россия ограничит использование северокорейских войск, то поступления иностранной валюты, которые КНДР получает благодаря этому, будут расти не так быстро. И это ещё один повод для Пхеньяна добиваться более значительной поддержки со стороны Пекина".

Чон Чжун Хи, бывший пресс-секретарь министерства по делам объединения Южной Кореи, предположил в беседе с DW, что улучшение отношений КНДР с Пекином свидетельствует о недовольстве Пхеньяна размером оплаты от Москвы за оказанную помощь. По словам Чона, укрепляя отношения с Китаем и одновременно сохраняя стабильные связи с Россией, Ким Чен Ын может попытаться убедить Россию быть более щедрой.

КНДР и Россия – новости

Северная Корея временно приостановила военную поддержку России, в частности, поставки баллистических ракет KN-23 и артиллерийских боеприпасов. Причиной этого стала напряженность в отношениях между Москвой и Пхеньяном, возникшая после заявлений российского дипломата о возможном содействии деэскалации между Северной и Южной Кореями.

В то же время авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что такие перебои с поставками боеприпасов Северной Кореей в Россию могут повлиять на наступательные действия оккупантов, однако ощутимый эффект возможен лишь в том случае, если это обострение продлится не менее месяца.

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