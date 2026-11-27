Эксперты предполагают, что животное может вести одиночный образ жизни или вышло на охоту, чтобы прокормить семью.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали волка, который "прогуливался" в одиночестве. Об этом рассказали специалисты заповедника и обнародовали соответствующий снимок с фотоловушки.

"Не все волки живут в стае. Некоторые ведут одиночный образ жизни. А кем является этот серый хищник из Чернобыльского заповедника – волком-одиночкой или заботливым отцом? Возможно, он отправился на охоту, ведь дома его ждет немалая семья – волчица и выводок волчат?" – предполагают исследователи.

Отмечается, что еще в сентябре молодые волки начинают приобщаться к кочевой жизни стаи, постепенно осваивая все ее тонкости.

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"Так что, возможно, перед нами не одиночка, а отец, заботящийся о благополучии своей семьи?" – отмечают в заповеднике.

Что известно о жизни волков осенью

Как писал УНИАН, в сентябре в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике волки стали более активными – молодняк становился значительно более самостоятельным, волчата учились охотиться. По словам исследователей, в сентябре жизнь волков постепенно переходит в "осенний режим". После летнего периода, когда волчица выкармливала волчат, осенью они учатся охотиться, тренируются преследовать добычу и все больше времени проводят вместе со взрослыми. Во время активных странствий по территории волки много передвигаются, проверяют свои маршруты, оставляют запаховые метки и охотятся. Также с сокращением светового дня активность все чаще приходится на сумерки и ночь, добавляют специалисты.

Осенью звери готовятся к зиме – набирают форму, отращивают густой подшерсток и обучают молодняк всему, что понадобится в холодное время года.

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