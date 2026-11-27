В целом в Украине больше всего подешевел бензин А-92 – на 90 коп./л.

В пятницу, 27 ноября, стоимость бензина и дизельного топлива в Украине стремительно снижается. Об этом сообщает портал "НафтоРынок".

Наибольшее снижение цен среди сетей АЗС зафиксировано на заправках KLO в Киевской области. Компания удешевила бензины А-95, А-92 и дизельное топливо сразу на 7 грн/л.

После пересмотра цен литр А-95 в KLO стоит 76,20 грн, А-92 – 70,30 грн, а дизельного топлива – 89,70 грн. Автогаз в сети также стал доступнее: его стоимость снизилась на 5 грн/л – до 56,40 грн.

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"БРСМ-Нафта" также пересмотрела цены на топливо, снизив стоимость бензина А-95 на 2 грн/л – до 76,99 грн/л. Дизельное топливо подешевело неравномерно – в зависимости от региона: наибольшее снижение зафиксировано в Киевской области, где цена упала на 3 грн/л – до 90,99 грн/л. В Днепре дизельное топливо подешевело на 2 грн/л – до 92,99 грн/л, а во Львове – на 80 коп./л – до 90,99 грн/л.

UKRNAFTA также скорректировала цены на топливо. Сеть снизила стоимость бензина А-95+ на 3 грн/л (до 79,90 грн/л), дизельного топлива – на 2 грн/л (до 93,90 грн/л), а автогаза – на 1 грн/л (до 60,90 грн/л), оставив цену обычного А-95 на уровне 79,90 грн/л.

Компания VostokGaz в Днепре провела масштабную корректировку цен, снизив стоимость сразу трёх основных видов топлива на 2 грн/л. После пересмотра цен бензин А-95 стоит 77,99 грн/л, А-92 – 74,49 грн/л, а дизельное топливо – 94,99 грн/л. Автогаз в сети подешевел на 1 грн/л – до 61,99 грн/л.

В Харькове сеть Ovis снизила цены на дизельное топливо и автогаз на 1 грн/л. После снижения цены литр дизельного топлива стоит 97,90 грн, а LPG – 61,99 грн.

Сети OKKO и WOG оставили цены на топливо без изменений. На обеих АЗС бензин А-95 стоит 84,90 грн/л, дизельное топливо – 99,90 грн/л, а автогаз – 62,90 грн/л.

Средние цены на бензин, дизель и автогаз

По состоянию на 27 ноября больше всего в Украине подешевел бензин А-92 – на 90 коп./л – до 77,67 грн/л. Дизельное топливо подешевело на 72 коп./л (до 96,14 грн/л), А-95 – на 47 коп./л (до 81,52 грн/л), а автогаз – на 45 коп./л (до 61,32 грн/л).

АЗС начали активно снижать цены на бензин и дизельное топливо из-за стабилизации мировых поставок нефтепродуктов и стремительного падения оптовых цен в Украине.

Цены на топливо в Украине – прогнозы экспертов

В начале недели директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что в течение ближайших 7–10 дней бензин и дизельное топливо в Украине могут подешеветь еще на 6–7 грн/л.

Еще ранее эксперт прогнозировал, что к концу ноября топливо в Украине может подешеветь на 5–8 грн/л. При этом в декабре снижение цен на АЗС может быть еще более заметным.

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от ситуации на внешних рынках, а также от того, возникнут ли непредвиденные проблемы с поставками топлива внутри страны.

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