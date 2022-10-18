Асра Панахи умерла в больнице после того, как силовики ее избили в школе.

Силовики в Иране избили 16-летнюю школьницу Асру Панахи из-за отказа петь песню, восхваляющую верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Девушка умерла в больнице.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что инцидент произошел 13 октября в городе Ардебиль. По данным Координационного совета профессиональных ассоциаций учителей Ирана, силовики пришли в среднюю школу для девочек и требовали от учениц петь песню, восхваляющую лидера Ирана, а тех, кто отказался, избили. В результате нескольких учениц госпитализировали, среди них была и Асра Панахи, а других арестовали. 14 октября школьница умерла в больнице.

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Смерть девушки вызвала в стране новую волну протестов. При этом мужчина, который назвался дядей погибшей, заявил, что она якобы умерла от врожденного порока сердца.

В свою очередь власти Ардебиля заявили, что девочка якобы покончила жизнь самоубийством. Кроме того, в иранском парламенте заявили, что "Асра Панахи выпила таблетки и от этого умерла, ну и черт с ней".

Протесты в Иране – что известно

Протесты в Иране вспыхнули после смерти 22-летней студентки Махсы Амини. Девушку задержали на улцие за неподобающее ношение хиджаба. 16 сентября ее родственники заявили о смерти девушки от побоев. При этом власти заявили, что у Амини были проблемы с сердцем.

Тысячи людей вышли на улицы, а иранские женщины отрезали волосы и сжигали хиджабы. Протестующие требовали расследовать смерть Амини.

В свою очередь власть жестоко подавляла протесты. Дошло до рейдов по школам. Силовики врывались в классы, арестовывали школьниц, травили учениц слезоточивым газом. В ответ на жестокость властей профсоюз учителей Ирана осудил "жестокие и бесчеловечные" рейды и призвал министра образования Юсефа Нури уйти в отставку.

В Iran Human Rights сообщили, по состоянию на 17 октября в ходе общенациональных протестов погибли 215 человек, в том числе 27 детей.

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