Оккупантам не хватает техники и личного состава.

Применение иранских дронов-камикадзе в Украине подтверждает, что "армия Путина пустая". Оккупантам не хватает техники и личного состава для противостояния с ВСУ.

Таким мнением поделился бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Хертлинг в комментарии изданию CNN.

"Армия господина Путина сейчас пустая. Они не пришли на эту [войну] пустыми, но сейчас они полые, как с точки зрения оборудования, так и все больше с точки зрения личного состава. Настолько, что им приходится обращаться к другим странам, к Ирану за беспилотниками "Шахед-136", а теперь и за ракетами, чтобы заменить систему, которая только что была истощена", — заявил Хертлинг.

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По словам генерал-лейтенанта, РФ получит неуправляемые иранские ракеты. Они будут использоваться в качестве оружия террора, то есть для обстрелов мирного населения.

Помощь Ирана России в войне против Украины: основная информация

В середине август появились сведения о покупке оккупантами дронов-камикадзе "Шахед-136" из Ирана. Первые доказательства применения этих беспилотников в Украине появились 13 сентября. Однако официальный Тегеран продолжает отрицать сделку.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ в целом приобрела 2400 дронов-камикадзе у Ирана. Эти данные получила украинская разведка.

На прошлой неделе появилась информация, то Россия могла купить у Ирана дроны-камикадзе "Араш-2". В сравнении с "Шахед-136" они обладают более мощной боеголовкой и способны пролететь до 1700 километров.

По данным The Washington Post, Иран собирается продать России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfagha. Их дальность стрельбы составляет 300 и 700 километров соответственно.

Сегодня, 18 октября, портал Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран согласился отправить РФ больше беспилотников и баллистические ракеты. Соглашение заключили во время визита первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера в Москву.

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