В целом против продолжения запрета на импорт украинского зерна выступают до 20 стран.

Большинство членов ЕС не поддерживает продление запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Если Польша решит продлить эмбарго в одностороннем порядке, стране могут угрожать штрафные санкции.

Как пишет польская радиостанция RMF FM, Европейская комиссия считает, что одностороннее продление Польшей эмбарго на украинское зерно станет нарушением европейского права. Источники радиостанции заявили, что в Польше есть опасения относительно торговых контрмер, которые могут ввести отдельные страны ЕС. Речь идет в частности о Германии.

Польша также допускает, что другие государства Восточной Европы могут отказаться от поддержки эмбарго на импорт зерна из Украины после 15 сентября. Отмечается, что в целом против продолжения запрета выступают до 20 стран.

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Запрет на импорт украинского зерна

Весной 2023 года несколько стран ЕС решили ввести запрет на ввоз зерна из Украины. Такое решение приняли, в частности, Польша, Словакия и Венгрия, которые столкнулись с переизбытком украинской продукции на своем рынке, что привело к недовольству местных фермеров.

Позже Европейская комиссия смогла достичь с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией компромисса. Было договорено, что перечисленные выше страны могут запретить сбыт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на своей территории, однако не станут препятствовать транзиту зерновой продукции из Украины в другие страны.

В июне действие запрета на ввоз украинского зерна продлили до 15 сентября. Уже через месяц несколько стран-членов ЕС предложили продлить его до конца года.

Кроме того, в середине июля в Польше заявили о намерении запретить Украине ввозить зерновые продукты на польский рынок после 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт украинского зерна.

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