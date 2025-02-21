Такое примирение является хорошей новостью для ЮАР, отмечают в Bloomberg.

Европейский Союз и Южно-Африканская республика (ЮАР) улучшают свои связи после того, как предыдущие разногласия привели к замораживанию отношений. Об этом заявила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас, передает Bloomberg.

"Это время развития партнерств и укрепления тех партнерств, которые мы имеем. Найти старых друзей и завести новых. Какие бы разногласия ни были, я чувствую, что они остались в прошлом, и мы можем их решить", - подчеркнула Каллас.

В Bloomberg отметили, что улучшение отношений между блоком и континентом происходит из-за действий нового президента США Дональда Трампа, который угрожает тарифами и приостановлением помощи.

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"В прошлом Южно-Африканская республика противостояла ЕС своей внеблоковой позицией относительно вторжения России в Украину и тем, что принимала российские и китайские военные корабли для проведения военных учений", - напомнили в материале.

В издании отметили, что примирение является хорошей новостью для ЮАР, после того, как Трамп несправедливо обвинил страну в захвате частных земель.

"В то время, как Китай и США являются крупнейшими торговыми партнерами Южно-Африканской республики, ЕС совместно конкурирует с азиатской страной за первое место и является крупнейшим иностранным инвестором в экономику Африки", - добавили в Bloomberg.

В свою очередь в Торгово-промышленной палате Южно-Африканской республики ЕС сообщили, что в Китае есть более 1000 европейских компаний, в которых работает более 350 тысяч человек. Также в следующем месяце ЕС и ЮАР проведут долгожданный совместный саммит.

Таким образом Каллас отметила, что из-за нестабильного поведения Трампа страны мира будут искать более тесных отношений именно с Европейским Союзом.

"Многие партнеры обращаются к нам, потому что мы являемся надежным, предсказуемым партнером. Это имеет ценность в эти неспокойные времена", - считает политик.

В то же время она подчеркнула, что из-за собственных насущных потребностей ЕС не сможет заполнить пробел, который оставили США, сократив свою помощь во всем мире. Известно, что только для Южно-Африканской республики США выделяют более 400 млн долларов в год на борьбу с ВИЧ, однако Трамп пообещал остановить такую помощь.

"Учитывая шаги, которые сделала Америка, все страны мира, которые нуждаются в помощи, а также организации, многосторонние организации стоят у наших дверей. Мы не можем заполнить ту пустоту, которую оставляют США, потому что у нас нет этих средств", - добавила Каллас.

По словам главы дипломатии ЕС, из-за угроз Трампа прекратить военную поддержку, о которых он заявил во время крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, Евросоюз должен сосредоточиться на расходах на оборону, ведь он сталкивается с "экзистенциальной угрозой".

Политика Трампа - последние новости

Ранее финский депутат Европейского парламента Мика Аатола заявил, что Трамп дал Европе три недели на согласование условий капитуляции Украины. Он подчеркнул, если Евросоюз этого не сделает, то США выведут войска из Европы.

Также в США заявили, что Зеленский помешал "изысканному плану" Трампа по Украине. Речь идет о том, что президент Украины не подписал соглашение об украинских полезных ископаемых, хотя якобы, по словам министра финансов США, обещал сделать это.

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