Отмечается, что самыми главным покупателями газа из России остаются Франция, Испания и Бельгия.

Импорт российского сжиженного природного газа в страны Европейского союза за 2024 год вырос на 18%. С января по ноябрь Москва получила за СПГ не менее 6,3 миллиарда евро.

Согласно данным Института энергетики и финансового анализа США, объемы поставки СПГ из США, Катара и Алжира в европейские страны в 2024 году сократились. Самыми главным покупателями газа из России остаются Франция, Испания и Бельгия. На эти страны приходится 85% импорта российского сжиженного газа.

По подсчетам IEEFA, СПГ из России составляет треть общего импорта сжиженного топлива во Францию. При этом Париж перепродает часть российского газа – после возвращения из сжиженного в газообразное состояние, "голубое топливо" отправляют по трубопроводам в другие страны, как Германия. Среди крупных поставщиков СПГ во Францию также США - еще треть от общего числа поставок и Алжир - 17%.

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Поставки российского СПГ в Европу

Импорт СПГ из России в прошлом году достиг рекордных показателей и составляет более 20% от общего импорта блока сверхохлажденного топлива. Более 90% объемов было получено с заводов, контрольный пакет акций которых принадлежит "Новатэку": "Ямал СПГ" и "Высоцк СПГ".

Недавно "Высоцк" был добавлен в санкции США. Президент Дональд Трамп дал понять, что готов ввести дополнительные ограничения на российскую экономику, если Кремль не прекратит войну в ближайшее время.

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