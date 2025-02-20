По словам министра финансов США, такой план Трампа должен был приблизить Украину к США / коллаж УНИАН, фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский помешал осуществлению "изысканного плана" американского лидера Дональда Трампа, не подписав соглашение об украинских полезных ископаемых. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Bloomberg.

Он подчеркнул, что Зеленский "эскалировал" ситуацию своими "неприемлемыми" заявлениями во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Бессента, президент Украины также не подписал проект соглашения о полезных ископаемых, несмотря на то, что якобы уверял министра финансов США в том, что сделает это. Политик подчеркнул, что подписание этого соглашения было частью "изысканного плана" Трампа.

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План якобы настаивал на том, чтобы "приблизить Украину к США", которые получат больший экономический интерес в Украине и обеспечат для нее защиту.

"Следствием того, что должно было произойти, было приблизить Украину экономическими связями, убедить и заручиться поддержкой американского народа (относительно продолжения поддержки Киева - УНИАН), а затем сказать россиянам садиться за стол переговоров с очень четким посланием: если потребуется, мы усилим санкции", - отметил министр.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Ранее издание NBC News писало, что США давали Зеленскому один час на подписание договора о полезных ископаемых. В то же время президент Украины хотел, чтобы Скотт Бессент дал ему время на то, чтобы детально изучить документ.

В то же время украинский депутат Евгения Кравчук заявила, что Трамп хочет иметь соглашение о полезных ископаемых и по-разному давит на Зеленского. По ее словам, лучшее для Украины сейчас - продолжить усиливать наши вооруженные силы, не рассчитывая особо на США.

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