Речь идет о том, что президент нарушил план Трампа, не согласившись подписать соглашение о полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский помешал осуществлению "изысканного плана" американского лидера Дональда Трампа, не подписав соглашение об украинских полезных ископаемых. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Bloomberg.

Он подчеркнул, что Зеленский "эскалировал" ситуацию своими "неприемлемыми" заявлениями во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Бессента, президент Украины также не подписал проект соглашения о полезных ископаемых, несмотря на то, что якобы уверял министра финансов США в том, что сделает это. Политик подчеркнул, что подписание этого соглашения было частью "изысканного плана" Трампа.

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План якобы настаивал на том, чтобы "приблизить Украину к США", которые получат больший экономический интерес в Украине и обеспечат для нее защиту.

"Следствием того, что должно было произойти, было приблизить Украину экономическими связями, убедить и заручиться поддержкой американского народа (относительно продолжения поддержки Киева - УНИАН), а затем сказать россиянам садиться за стол переговоров с очень четким посланием: если потребуется, мы усилим санкции", - отметил министр.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Ранее издание NBC News писало, что США давали Зеленскому один час на подписание договора о полезных ископаемых. В то же время президент Украины хотел, чтобы Скотт Бессент дал ему время на то, чтобы детально изучить документ.

В то же время украинский депутат Евгения Кравчук заявила, что Трамп хочет иметь соглашение о полезных ископаемых и по-разному давит на Зеленского. По ее словам, лучшее для Украины сейчас - продолжить усиливать наши вооруженные силы, не рассчитывая особо на США.

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