Евросоюз и в дальнейшем будет сохранять давление на Беларусь из-за поощрения мигрантов ехать в страны ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Евросоюз готов изучить возможности применения новых ограничительных мер против режима Александра Лукашенко в ответ на миграционную гибридную атаку на восточных границах ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневной встречи лидеров ЕС.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что лидеры ЕС очень обеспокоены ситуацией на границах с Беларусью из-за нелегальной миграции. "Мы рассматриваем поведение белорусских властей как гибридную атаку. Люди, которые используются режимом Лукашенко, являются жертвами. Мы должны помочь. Ни одна жизнь не должна использоваться для политических вопросов. И эта инструментализация миграции оказывает политическое давление на Европейский Союз", - сказала фон дер Ляйен.

Читайте такжеВ Беларуси признали экстремистским Telegram-канал Тихановской"Мы будем сохранять давление на режим Лукашенко. Мы уже предложили целенаправленные меры для отмены упрощений визовых требований для режима и его марионеток, и мы готовы изучить варианты для дальнейших санкций не только для физических лиц, но и для учреждений или компаний", - заявила фон дер Ляйен.

Также президент Еврокомиссии сказала, что лидеры ЕС согласились с необходимостью согласованных действий, поскольку Беларусь изучает открытие новых путей для потока мигрантов. По ее словам, Беларусь предложила новые подходы к отмене визового режима для дополнительных третьих стран с целью притока мигрантов.

"И мы продолжим наше взаимодействие с этими странами для уменьшения этого незаконного ввоза людей при государственной поддержке", - отметила президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, ранее Польша и три страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – призвали ООН принять меры против Беларуси за якобы поощрения мигрантов к незаконному пересечению границы в Европейский Союз.

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Автор: Виталий Саенко