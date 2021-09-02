В конце мая Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет задерживать нелегалов, пытающихся попасть на территорию Евросоюза.

Литовские пограничники опубликовали видео, на котором белорусские силовики оттесняют нелегальных мигрантов к границе.

Пост опубликован на странице Государственной пограничной службе Литвы в Facebook.

По данным службы, инцидент произошел в Швенчёнском районе.

"Недавно белорусские офицеры в полном вооружении жестоко оттеснили группу из 13 нелегальных мигрантов. Проведя несколько дней на границе между Беларусью и Литвой, мигранты выразили желание вернуться в Беларусь и улететь домой, но белорусские власти проигнорировали их", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрули Госпогранслужбы Литвы обеспечивали мигрантов водой и едой все время, которое они провели на границе. Сейчас все 13 мигрантов находятся в Беларуси.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Как подчеркнул позднее Лукашенко, он помешает превращению страны в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

В начале июля правительство Литвы в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью объявило в стране режим экстремальной ситуации.

28 июля Кабмин принял решение оказать Литве помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Автор: Людмила Жерновская