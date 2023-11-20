Китай добивается успехов в подводных технологиях и возможностях подводного обнаружения / фото ua.depositphotos.com

На протяжении десятилетий США не приходилось особо беспокоиться о подводных лодках Китая. Однако теперь Китай сокращает этот разрыв, поскольку добивается успехов в своих подводных технологиях и возможностях подводного обнаружения. Как пишет The Wall Street Journal, это имеет серьезные последствия для американского военного планирования в отношении потенциального конфликта из-за Тайваня.

Как отмечает издание, ранее китайские подлодки были шумными, и их было легко выследить. В то же время китайские военные изо всех сил пытались обнаружить сверхтихие подводные лодки Америки. Однако в последнее время Китай усиленно работает над технологиями шумоподавления для своих подводных лодок, а также расширяет производство.

Конечно, до появления нового поколения китайских атомных подводных лодок осталось несколько лет, и значительный прогресс в программе не гарантирован. Подводные лодки часто проходят несколько стадий прототипирования в течение многих лет, прежде чем будут достигнуты окончательные проекты.

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Также маловероятно, что Китай в ближайшее время догонит США в технологиях подводных лодок. Новейшие американские ударные подводные лодки класса "Вирджиния" и планируемые подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия" на поколение опережают возможности Китая с точки зрения технологий снижения шума, двигательной установки, систем вооружения и других областей, говорят военные аналитики.

"Но Китаю не обязательно нужно соответствовать возможностям США. Создавая подводные лодки, которые гораздо труднее обнаружить, и производя их в больших масштабах, компания может расширить ресурсы, используемые американскими военными для их отслеживания. И любая война, скорее всего, будет вестись на задворках Китая, в районе, который он знает лучше всего", - пишет WSJ.

Недавние успехи Китая также подчеркнули нехватку подводного флота, с которой столкнулись США. У США есть 67 атомных подводных лодок, но только 49 из них являются ударными подводными лодками, что является результатом сокращения их строительства после окончания холодной войны.

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По прогнозам, ее флот ударных подводных лодок сократится до 46 лодок к 2030 году по мере вывода из эксплуатации старых подводных лодок, а затем восстановится до 50 в 2036 году, если будет достигнут ежегодный темп строительства. В самом оптимистичном сценарии ВМФ в 2049 году будет иметь 66 ударных подводных лодок.

В настоящее время Китай располагает шестью атомными подводными лодками, при этом эксперты отмечают, что как только Китай определится с новыми разработками, он сможет утроить текущий годовой объем производства в США. Пентагон прогнозирует, что к 2035 году Китай будет иметь в общей сложности 80 ударных подводных лодок и подводных лодок с баллистическими ракетами по сравнению с 60 в конце прошлого года.

Как отмечают эксперты, разработка Китаем более совершенных подводных лодок увеличивает вероятность военного противостояния с США в этом десятилетии.

Китай усиливает флот подлодок

 Ранее в Пентагоне сообщали, что Китай спустил на воду свои первые атомные подводные лодки с управляемыми ракетами. Это дало ему возможность атаковать с суши и с моря, что ранее было прерогативой лишь американских и российских кораблей.

Отмечалось, что три новые китайские подлодки могут быть введены в эксплуатацию к следующему году в рамках более широкого расширения подводного флота - как атомного, так и дизельного - который к 2025 году может насчитывать 65 судов.

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