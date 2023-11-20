Как отмечают эксперты, разработка Китаем более совершенных подводных лодок увеличивает вероятность военного противостояния с США в этом десятилетии.

На протяжении десятилетий США не приходилось особо беспокоиться о подводных лодках Китая. Однако теперь Китай сокращает этот разрыв, поскольку добивается успехов в своих подводных технологиях и возможностях подводного обнаружения. Как пишет The Wall Street Journal, это имеет серьезные последствия для американского военного планирования в отношении потенциального конфликта из-за Тайваня.

Как отмечает издание, ранее китайские подлодки были шумными, и их было легко выследить. В то же время китайские военные изо всех сил пытались обнаружить сверхтихие подводные лодки Америки. Однако в последнее время Китай усиленно работает над технологиями шумоподавления для своих подводных лодок, а также расширяет производство.

Конечно, до появления нового поколения китайских атомных подводных лодок осталось несколько лет, и значительный прогресс в программе не гарантирован. Подводные лодки часто проходят несколько стадий прототипирования в течение многих лет, прежде чем будут достигнуты окончательные проекты.

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Также маловероятно, что Китай в ближайшее время догонит США в технологиях подводных лодок. Новейшие американские ударные подводные лодки класса "Вирджиния" и планируемые подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия" на поколение опережают возможности Китая с точки зрения технологий снижения шума, двигательной установки, систем вооружения и других областей, говорят военные аналитики.

"Но Китаю не обязательно нужно соответствовать возможностям США. Создавая подводные лодки, которые гораздо труднее обнаружить, и производя их в больших масштабах, компания может расширить ресурсы, используемые американскими военными для их отслеживания. И любая война, скорее всего, будет вестись на задворках Китая, в районе, который он знает лучше всего", - пишет WSJ.

Недавние успехи Китая также подчеркнули нехватку подводного флота, с которой столкнулись США. У США есть 67 атомных подводных лодок, но только 49 из них являются ударными подводными лодками, что является результатом сокращения их строительства после окончания холодной войны.

По прогнозам, ее флот ударных подводных лодок сократится до 46 лодок к 2030 году по мере вывода из эксплуатации старых подводных лодок, а затем восстановится до 50 в 2036 году, если будет достигнут ежегодный темп строительства. В самом оптимистичном сценарии ВМФ в 2049 году будет иметь 66 ударных подводных лодок.

В настоящее время Китай располагает шестью атомными подводными лодками, при этом эксперты отмечают, что как только Китай определится с новыми разработками, он сможет утроить текущий годовой объем производства в США. Пентагон прогнозирует, что к 2035 году Китай будет иметь в общей сложности 80 ударных подводных лодок и подводных лодок с баллистическими ракетами по сравнению с 60 в конце прошлого года.

Как отмечают эксперты, разработка Китаем более совершенных подводных лодок увеличивает вероятность военного противостояния с США в этом десятилетии.

Китай усиливает флот подлодок

Ранее в Пентагоне сообщали, что Китай спустил на воду свои первые атомные подводные лодки с управляемыми ракетами. Это дало ему возможность атаковать с суши и с моря, что ранее было прерогативой лишь американских и российских кораблей.

Отмечалось, что три новые китайские подлодки могут быть введены в эксплуатацию к следующему году в рамках более широкого расширения подводного флота - как атомного, так и дизельного - который к 2025 году может насчитывать 65 судов.

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