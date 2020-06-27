В Швеции обвинили ВОЗ в неверной интерпретации данных по эпидемии в стране

Швеция вошла в список Всемирной организации здравоохранения из 11 стран Европы, где наиболее остро стоит ситуация с распространением коронавируса.

В Швеции заявили, что Всемирная организация здравоохранения неправильно интерпретирует данные о количестве инфицированных коронавирусом в стране.

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Как сообщает Еuronews, Швеция вошла в список ВОЗ из 11 стран Европы, где наиболее остро стоит ситуация с распространением коронавируса.

По данным ВОЗ в стране за последние две недели зафиксирован устойчивый рост числа инфицированных.

Между тем, ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл не согласен с оценкой организации.

"К сожалению, это совершенно неверная интерпретация данных. В Швеции действительно растёт число выявленных случаев, но это связано с тем, что мы стали тестировать намного больше людей, чем раньше, и это касается представителей других групп населения. Наблюдается снижение числа случаев госпитализации. Сокращается и число поступающих в реанимацию. То есть давление на систему здравоохранения сильно снизилось. Это очень чёткая и устойчивая тенденция", - заявил он.

В условиях пандемии Швеция избрала подход, отличный от того, что применили её соседи и многие другие страны, и не стала вводить жёстких ограничительных мер, в расчёте на выработку коллективного иммунитета. При этом население призывали проявлять сознательность и соблюдать меры предосторожности.

В научных кругах до сих пор нет однозначного мнения относительно того, была ли удачной эта стратегия. К настоящему времени жертвами коронавируса в стране стали около 5,3 тысячи человек.

Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в мире COVID-19 заболели свыше 9,8 миллиона человек. Около половины из всех инфицированных выздоровели, около 500 тысяч умерли.

В последний список ВОЗ стран с высокими темпами распространения COVID-19 вошли Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция.

В ВОЗ сообщили, что для разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от нового коронавируса необходимо собрать более 31 миллиарда долларов.

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