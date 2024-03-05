Критики обвиняют в этом нейтралитет страны, которая решила не поставлять оружие Украине во время войны с РФ.

Экспорт оружия из Швейцарии упал более чем на 25% в прошлом году. Причиной этого могла стать нейтральная позиция страны, которая заблокировала реэкспорт своего оружия и снарядов в Украину, пишет Reuters.

По информации Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), экспорт военной техники из страны упал на 27%, а именно до 697 миллионов швейцарских франков, то есть 788 млн долларов.

В то же время в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира отмечают, что несмотря на свой нейтралитет, Швейцария является крупным поставщиком вооружения и занимает 14 место в мире по состоянию на 2022 год. В 2023 году Швейцарии удалось экспортировать военную технику в 56 стран. Крупнейшими покупателями оружия являются Германия и Дания.

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Почему в Швейцарии ухудшился уровень экспорта оружия

В свою очередь в SECO не рассказали реальную причину спада экспорта в прошлом году, однако промышленная ассоциация Swissmem сообщила, что важную роль сыграл запрет Швейцарии реэкспортировать оружие.

Из-за закона о нейтралитете страны, в Берне не могут принять запросы на передачу Украине швейцарской военной техники, пока она не является участником международного вооруженного конфликта.

"Некоторые компании потеряли заказы из-за опасений относительно швейцарского законодательства, тогда как другие рассматривают возможность меньше инвестировать здесь", - рассказал для Reuters директор Swissmem Стефан Брупбахер.

Известно, что в 2022 году Испании, Дании и Германии отказали в реэкспорте оружия в Украину, что ухудшило отношения между странами и вызвало беспокойство в оборонной промышленности Швейцарии, куда входят корпорации, такие как: Lockheed Martin, Rheinmetall и другие компании.

Однако в Swissmem заверили, что военная промышленность страны зависит от экспорта, поэтому не может полагаться на спрос только швейцарских военных, чтобы существовать.

"Мы хотим, чтобы необходимость получения разрешения на реэкспорт для всех стран, которые придерживаются аналогичных международных конвенций по вооружению, как Швейцария, была отменена. Это не имеет ничего общего с юридическим определением нейтралитета", - отметил Брупбахер.

Поддержка Швейцарии во время войны в Украине

В январе 2024 года Швейцария выделила 1,5 млрд франков на поддержку Украины на период 2025-2028 годов. По словам президента Швейцарской Конфедерации Виолы Амхерд, восстановление Украины является стратегическим значением для стабильной ситуации на континенте.

Как писал УНИАН, Швейцария передала Leopard 2 в Германию, которые заменяют машины, которые Берлин передает Украине. Первые девять танков Leopard 2 A4 были переданы немецкой компании Rheinmetall Landsysteme GmbH 30 января 2024 года.

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