Правительство страны согласилось экспортировать танки только при условии, что они не будут предоставлены Украине.

Швейцария отправила первую партию танков Leopard 2 в Германию, которые заменяют машины, присылаемые Берлином в Украине. Это произошло на фоне невыполнения обещаний о предоставлении Киеву многомиллиардной помощи от Европы и США, связанной с политическими спорами. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что первые девять танков Leopard 2 A4 были переданы немецкой компании Rheinmetall Landsysteme GmbH во вторник, 30 января. Еще шестнадцать машин будут отправлены в ближайшие дни.

"Правительство согласилось экспортировать танки только при условии, что они не будут переданы Украине, чтобы убедиться, что Швейцария придерживается своей традиции военного нейтралитета. Тем не менее, это знаменует веху, поскольку впервые Швейцария активно поддержала европейскую военную помощь Украине, обеспечив Германии возможность пополнить свои запасы танков", - пишет СМИ.

Издание уточняет, что Rheinmetall также согласилось разместить заказ на другую военную технику со швейцарскими производителями оборонной техники в рамках соглашения.

Передача танков Leopard Украине - последние новости

Германия передаст Украине 80 танков Leopard 1 и не только их. Об этом заявил министр обороны этой страны Борис Писториус. Он уточнил, что главным приоритетом немецкой помощи Украине остаются системы ПВО.

Также УНИАН сообщал, что Канада анонсировала передачу Украине катеров и участие в подготовке пилотов F-16.

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