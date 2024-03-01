Эти меры добавляют 27 субъектов под запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военному и технологическому развитию России.

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза, принятому в ответ на продолжение военной агрессии России против Украины. Как сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии, меры вступают в силу в 18:00 1 марта.

Берн расширил швейцарские санкционные списки, включив в них еще 106 физических и 88 юридических лиц.

Также Швейцария ввела дополнительные торговые санкции, "чтобы в дальнейшем препятствовать России покупать важные для промышленности товары и технологии для российской армии".

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"Эти меры добавляют 27 субъектов под запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военному и технологическому развитию России. Также расширен перечень товаров, которые попадают под запрет на экспорт: например, теперь запрещена продажа и экспорт в Россию комплектующих, которые используются при разработке и производстве беспилотников", - сказано в сообщении.

Санкции ЕС против РФ - детали

23 февраля Совет ЕС утвердил тринадцатый пакет ограничительных мер против режима Владимира Путина, учитывая вторую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, санкции вводятся против тех лиц, которые ответственны за продолжение ведения незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны Путина, и против тех лиц, которые существенно поддерживают войну.

В этой связи, решено применить ограничительные меры в отношении дополнительных 106 физических и 88 юридических лиц за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Таким образом, теперь в целом европейские санкции этого типа применяются против более 2 тысяч физических и юридических лиц.

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