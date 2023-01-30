По его мнению, у России уже нет возможности, чтобы осуществить массированное наступление с проникновением на оперативную глубину наших территорий.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что намерение политического руководства России возобновить наступление в символическую дату полномасштабного вторжения, 24 февраля, может сыграть злую шутку с РФ.

В эфире Эспрессо он пояснил, что готовность российских войск не соответствует тем масштабам, о которых говорит РФ.

"Путин очень любит эту конспирологию, цифрологию, мы это постоянно видим по его действиям, и он будет требовать чего-то масштабного и большого, а его генералы будут вынуждены отдать приказ перехода к наступательным действиям на одном или на нескольких оперативных направлениях. Ведь готовность российских войск не соответствует тем масштабам, которые заявляет политическое руководство РФ. Но можем ожидать и надо готовиться, что в феврале противник попытается что-то сделать, хотя бы в тех возможностях, которые будут у него к тому времени", - отметил Жданов.

Видео дня

По словам эксперта, он не видит, чтобы россияне формировали какую-то ударную группировку для создания скелета или ядра, который позволил бы им осуществить массированное наступление с проникновением на оперативную глубину Украины (150-200 км). Жданов добавил, что сейчас у РФ нет такой возможности, она апеллирует лишь своим безграничным человеческим ресурсом.

"В РФ могут отмобилизовывать не одну сотню тысяч военнообязанных. Мы видим, что человеческий ресурс прибывает, но они его не сосредотачиваются в одном месте, а накапливают на оккупированных территориях, максимально увеличивая там плотность войск. С техникой у противника огромная проблема, потому что промышленность РФ на сегодня не в состоянии обеспечить потребности армии. Возможно, это побудит Россию перейти к тактике изнурительной атаки, которую они проводят на Донецком направлении, где за счет человеческого ресурса пытаются продавить нашу оборону", - предположил военный эксперт.

Новое наступление России

На протяжении последних дней все чаще звучат предупреждения о том, что российские захватчики планируют новое наступление на Украину. На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это может произойти через 1-2 месяца. Согласно его прогнозу, интервенты могут активизировать действия на фронте ближе к первой годовщине полномасштабной войны в против Украины 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность нового наступления российских оккупантов в ближайшее время. По его словам, реванш на Донбассе даже не прекращался.

Вас также могут заинтересовать новости: