Очень важно, чтобы поддержка иностранных партнеров не задерживалась.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность нового наступления российских оккупантов в ближайшее время.

"Реванш, он понятен. Скажу откровенно, мы уже считаем, что на Донбассе реванш не останавливался. И он усиливается там постоянно, усиливается ежедневно. Ежедневно у них либо новые группы военных кадровых, либо мы видим увеличение количества "вагнеровцев", – сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистов во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Одессе.

По его словам, запрос к партнерам по усилению поддержки связан именно с действиями РФ, и очень важно, чтобы поддержка иностранных партнеров не задерживалась.

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Президент также подчеркнул, что вся поступающая информация от разведки, сразу передается партнерам, потому что РФ очень хочет реванша. В то же время президент уверен, что РФ не удастся захватить Украину, которая постепенно готовит свое контрнаступление.

Новое наступление РФ - что стоит знать

На протяжении последних дней все чаще звучат предупреждения о том, что российские захватчики планируют новое наступление на Украину. На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это может произойти через 1-2 месяца. Также он прогнозировал, что оккупанты могут активизировать действия на фронте ближе к первой годовщине полномасштабной войны против Украины 24 февраля.

30 января о том, что РФ готовится к новому наступлению, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, об этом свидетельствуют заявления РФ о намерении мобилизовать 200 или более тысяч человек, а также то, что Москва покупает новое оружие и боеприпасы у Ирана и Северной Кореи и наращивает собственные производственные мощности.

Еще в декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что Россия готовит большое количество солдат для наступления на Киев и другие города Украины.

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