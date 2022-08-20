Он отметил, что в составе РФ есть 22 автономных республики, то есть 22 протонациональных государства.

После победы Украины в нынешней войне против РФ, боевые действия продолжатся, но уже на российской территории.

Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин высказал в интервью "Главреду".

"Конечно, так и будет", – ответил эксперт на вопрос о том, возможна ли трансформация России и ее распад на несколько государств после победы Украины.

"Война продлится еще лет 15, но уже на российских территориях. И будет распад Российской Федерации", - отметил эксперт.

Он также заверил, что народы России уже готовы к тому, чтобы каждый из них провозгласил независимость.

"В составе РФ есть 22 автономных республики, то есть 22 протонациональных государства. Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Чувашия, Якутия, Тыва, Башкортостан, Калмыкия – это уже фактически новые национальные государства, готовые, со всеми атрибутами (флагом, языком, структурой управления, образованием – все есть). Поэтому, как только ослабнет метрополия, то есть лопнет Московия, они сразу заявят о своей независимости. Уже был съезд народов России, где они об этом заявили, то есть там уже все готово для этого", – пояснил политолог.

Он отметил, что эти процессы сейчас зависят от Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 августа стало известно, что в Кремле якобы готовятся к тому, что диктатор Путин из-за ухудшения здоровья вскоре не сможет лично проводить встречи и участвовать в мероприятиях. "Помочь" окружению диктатора аргументировать его отсутствие может рост заболеваемости коронавирусом в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: