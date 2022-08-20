Эксперты заявили, что у России "ужасные времена" в попытках воссоздать свои силы.

Западные официальные лица заявляют, что война в Украине находится в "операционном застое", а Россия сталкивается с нехваткой боеприпасов.

По словам западных официальных лиц, ни одна из сторон не может создать достаточный наземный боевой потенциал, чтобы повлиять на ход войны.

На брифинге в пятницу официальные лица заявили, что у обеих сторон есть проблемы с людскими ресурсами, поскольку почти шесть месяцев войны привели к серьезному истощению их сил. По их словам, эти кадровые проблемы являются фактором, способствующим стратегическому тупику.

Говоря о темпах российского наступления на Донбассе, официальные лица заявили: "Был настоящий кульминационный момент. Мы уже не в этом кульминационном пункте, темп замедлился".

Официальные лица заявили, что у России "ужасные времена" в попытках воссоздать свои силы — например, путем слияния батальонных тактических групп.

Они также заявили, что "вырисовывающейся проблемой" для России является все более острая нехватка запасов, даже основных боеприпасов, с доказательствами того, что старые боеприпасы вывозятся со складов.

"В конечном итоге это ухудшит способность россиян начинать наступление", — заявили они.

Напомним, в Генштабе отмечают, что ВСУ отбили попытки наступления россиян на всех направлениях и нанесли им потери.

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