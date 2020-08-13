Белорусская телеведущая на фоне протестов уволилась с госканала из-за "лжи и мракобесия" (фото)

Телеведущая опубликовала фото своего заявления на увольнение.

Белорусская певица и телеведущая Екатерина Водоносова сообщила, что уходит с работы на государственном телеканале «Беларусь-3», где вела программу "Живая культура".

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Об этом она сообщила в своем Instagram , обнародовав фото своего заявления на увольнение.

"Сейчас я не могу представить, как я смогла бы в сентябре, с началом нового сезона съемок, войти в машину, раскрашенную логотипами гостелеканала, которые для меня для меня и для всех честных людей являются символами лжи, мракобесия, гнева, темноты, неправды", - написала телеведущая.

Как сообщал УНИАН, ранее журналист Александр Лучонок уволился с государственного телеканала «Беларусь 1» на фоне протестов в стране и насилия со стороны силовиков в отношении демонстрантов.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог . В этот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданку Оксану Алешину. Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Автор: Андрей Василюк