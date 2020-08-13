"Массовые беспорядки": против задержанных в Беларуси украинцев завели уголовное дело

Сейчас они находятся в СИЗО.

В отношении украинских правозащитников и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева, которых накануне задержали в Беларуси, открыли уголовное дело.

Об этом сообщила белорусская правозащитница Татяна Равяка, передает "Радыё Свабода".

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По ее словам, украинцев дело в отношении украинцев касается "массовых беспорядков" в Минске 10-12 августа.

В квартире Равяки, где остановились граждане Украины, накануне провели обыск. Следователями был изъят компьютер Реуцкого, украинский паспорт Васильева и другие вещи. Равяка рассказала, что украинцы находятся в СИЗО. Об этой ситуации уже проинформировали украинское посольство.

"Они мои друзья, мы вместе учились на курсах по правам человека. Они только сегодня (12 августа, - УНИАН) приехали в Беларусь, выпили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не принимали участия ни в каких беспорядках", - рассказала правозащитница.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

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