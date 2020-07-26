В Сиэтле произошли столкновения демонстрантов с полицией - СМИ

Американские города охватили протесты против расизма и полицейской жестокости.

Во время протестов в Сиэтле (США) произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями.

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Как передает DW, вчера тысячи протестующих прошли пешком по улицам города во время крупнейшего за последние недели протеста Black Lives Matter "Жизни черных имеют значение").

Некоторые из протестующих подожгли здание возле следственного изолятора для несовершеннолетних. Силовики в Сиэтле применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона толпы. Полицейские заявили, что арестовали 45 протестующих. Также был госпитализирован 21 полицейский.

Ранее в тот же день в Портленде силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих, так же требовали прекратить полицейскую жестокость и дискриминацию по цвету кожи в США. Подобные ночные протесты в городе продолжаются уже почти два месяца.

Кроме того, в городе Денвер в штате Колорадо автомобиль въехал в толпу. Один из протестующих выстрелил в направлении машины, пытаясь остановить водителя. Он ранил другого протестующего, которого забрала скорая, его состояние стабильное, сообщили в местной полиции. Митингующие также разбили окна местного суда и разожгли огонь в одном из офисов.

В городе Остин штата Техас во время протестов прозвучало несколько огнестрельных выстрелов, был убит один человек. Подозреваемого в стрельбе уже задержали, он находится под стражей.

Еще трое протестующих в городе Луисвилл, штат Кентукки, получили угрожающие жизни огнестрельные ранения.

Протесты в США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейским. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержание мужчины. Массовые протесты и беспорядки по всей стране сопровождались столкновением с полицией, стрельбой, мародерством и введением во многих городах США комендантского часа.

Протестующие требуют реформировать полицию и уменьшить объемы ее финансирования на фоне вкладывать больше денег в другие сферы, которые годами страдают от недофинансирования. Также участники протестов требуют наказать полицейских за превышение полномочий, в результате чего пострадали или умерли люди.

25 июня Палата представителей Конгресса США одобрила разработанный демократами законопроект о реформе полиции имени Джорджа Флойда.

Документ должен быть еще одобрен Сенатом, где большинством являются представители Республиканской партии. Учитывая это ряд аналитиков сомневается в его судьбе, поскольку республиканцы уже заявили, что выступают против радикальных реформ, а администрация Дональда Трампа предупредила, что тот наложит на законопроект вето.

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