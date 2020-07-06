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В США протестующие повалили статую Колумба

00:21, 06 июля 2020
Мир
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В Балтиморе повалили статую Христофора Колумба / REUTERS

Демонстранты использовали канаты, чтобы снести памятник, который располагался возле района Маленькая Италия, сообщает Голос Америки.

Протестующие на фоне гибели Джорджа Флойда после задержания его полицией, призывают снять статуи Колумба и деятелей Конфедерации. Они, в частности, возлагают на Колумба ответственность за геноцид и эксплуатацию коренных народов Америки.

Как сообщает Baltimore Sun, статуя была собственностью города и была установлена в 1984 году бывшим мэром Уильямом Дональдом Шефером и президентом Рональдом Рейганом.

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Представитель мэра Балтимора Бернар К. "Джек" Янг заявил The Sun, что разрушение статуи являются частью национального и глобального пересмотра исторического значения памятников, "которые могут представлять разные вещи для разных людей". "Мы понимаем, что динамика в Балтиморе является частью национального дискуссии", - сказал Лестер Дэвис.

Статуи Колумба также были повалены или повреждены в таких городах, как Майами; Ричмонд, штат Вирджиния; Сент-Пол, штат Миннесота. В Бостоне памятник Колумба был обезглавлен.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп разрешил задерживать всех, кто разрушает памятники и другую федеральную собственность, и наказывать их за это лишением свободы.

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