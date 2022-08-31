Зеленский подчеркнул, что надо вместе думать, как пройти эту зиму, учитывая ситуацию на газовом рынке.

Украина предлагает странам ЕС свою электроэнергию, которая значительно дешевле, чем на европейском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеовыступления на конференции "Форум 2000" в Праге (Чехия).

Он напомнил, что уже снята острота продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

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"Так же должны сделать все, чтобы снять остроту энергетического кризиса, с помощью которой Россия пытается разрушить наше единство и способность защищаться", - добавил президент Украины.

По его словам, Россия делает все, чтобы ценовой кризис "бил по демократиях" мощно, чтобы в Европе и мире "распространялся хаос".

"А значит, мы должны сделать все, чтобы убрать любую энергетическую зависимость от России, чтобы ликвидировать ее возможность зарабатывать на энергоносителях и чтобы помочь людям выстоять в этом кризисе", - добавил он.

Зеленский отметил, что Украина предлагает странам ЕС свою электроэнергию – она значительно дешевле, чем на европейском рынке.

"Украина присоединилась к единой энергосистеме континента. Можем экспортировать в разы больше электричества, чем сейчас. Благодаря этому Украина способна помочь преодолеть ценовой кризис по крайней мере своим соседям в Европейском Союзе, а это точно уменьшит остроту ценового кризиса во всей Европе", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что необходимо всем вместе думать, как пройти эту зиму, учитывая ситуацию на газовом рынке.

"Ни одна страна Европы - ни Украина, ни Чехия, ни кто-либо другой - не должна остаться наедине с газовой проблематикой, потому что именно в этом и есть цель России. В том, чтобы мы не помогали друг другу", - отметил он.

Справка УНИАН. Украинская энергосистема с 16 марта работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию.

С 30 июля общий объем коммерческого экспорта составляет 250 МВт в направлениях Румынии и Словакии.