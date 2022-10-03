Сам Джонсон не присутствовал лично на конференции, однако всячески поддерживает Украину.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон возглавил в Консервативной партии группу "Друзья Украины"

Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующее решение было принято во время партийной конференции консерваторов 2 октября.

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По словам нынешнего главы группы "Друзья Украины", экс-министра культуры Джона Виттингдейла, Джонсон "является очевидным и наиболее достойным человеком, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в Британии, но и во всем западном мире, который так решительно выступил в поддержку украинского народа".

Виттингдейл добавил, что сам Джонсон не присутствовал лично на конференции, однако всячески поддерживает Украину.

"Борису жаль, что он не может быть с нами сегодня, но он полностью поддерживает то, во что мы все верим, и нашу поддержку Украины", - подчеркнул политик.

Джонсон и война в Украине

Как известно, с самого начала войны Джонсон оказывал мощную поддержку Украине. Именно по его инициативе Великобритания одной из первых вводила санкции против Путина и России, а также продвигала увеличение военной помощи для Украины.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Причиной, по которой была инициирована отставка Джонсона, стал секс-скандал. В частности, заместитель председателя консерваторов Крис пинчер приставал к коллегам из парламента и, будучи пьяным, домогался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

5 сентября министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали новым лидеромправящей Консервативной партии и премьером. Она неоднократно заявляла, что будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, а также пообещала стать самым большим другом Украины.

6 сентября чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что посольство Украины в Великобритании уже начало готовиться к визиту Лиз Трасс в Киев.

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