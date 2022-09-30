Джонсон отметил, что мир никогда не признает так называемые референдумы Кремля на территории Украины.

Цивилизованный мир не позволит России колонизировать Украину и никогда не признает фейковые референдумы, а будет поддерживать украинских защитников в войне против оккупантов.

Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Владимир Путин, ваша речь - это мошенничество и позор. Мир никогда не должен воспринимать ваши фиктивные референдумы или вашу жестокую и незаконную попытку колонизировать Украину. Мы стоим с народом Украины и будем поддерживать его, не вздрагивая, пока его страна не станет целой и свободной", - написал Джонсон.

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Попытка аннексии Россией части областей Украины

Россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных россиянами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые показала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, ЕС и США объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

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