Также ожидается ее разговор с Владимиром Зеленским.

Посольство Украины в Великобритании уже начало готовиться к визиту Лиз Трасс в Киев.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире инфрмационного телемарафона.

"Когда она формально станет премьером, я думаю, сразу же последует звонок, и договоренности о визите Лиз Трасс не заставят себя ждать. Мы уже как дипломатическая система начали готовить и этот разговор, и приезд Лиз Трасс в Киев", - рассказал Пристайко.

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Он отметил, что британское общество единодушное в позиции, что Россия должна проиграть в этой войне.

Кроме того, Пристайко считает, что заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости уже стало предупреждением для России.

"Я уверен, что это правильное заявление, хотя и довольно рискованное. Не то, что бы хотели слышать многие миротворцы во всем мире, но она расставила все точки над "i". Россия получила мощный сигнал, который она должна была получить. Лиз Трасс прекрасно понимает и к ней обращался наш министр Дмитрий Кулеба с напоминанием о том, что Британия - это одна из тех стран, которые обещали защитить Украину, когда мы избавимся от ядерного оружия", - отметил посол.

Как известно, 5 сентября министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии.

Она неоднократно заявляла, что будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

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