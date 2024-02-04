Евгений Дикий отметил, что надежды на новые бомбы достаточно серьезные

Новые реактивные снаряды GLSDB, которые Украина получит от США, заставят оккупантов снова перестроить логистику. Похожая ситуация была, когда украинская армия получила HIMARS.

Ветеран российско-украинской войны Дикий Евгений отметил, что обещанные бомбы - новая и уникальная разработка.

"Это фактически гибрид авиационной бомбы и стартового модуля от ракеты к HIMARS. Собственно, выстреливаться они будут именно из HIMARS. Мы увидим, на что они реально способны, потому что мы будем первые пользователи этого оружия в мире. Даже армия США их еще не имеет. Это абсолютно новая разработка, она только в 2023 году прошла полигонные испытания. Боевого применения, в принципе, нигде никогда не было. Наше будет первым. Надежды достаточно серьезные. Вес у этого снаряда такой, как у авиационной бомбы. Это довольно серьезная штука, это гораздо больше, чем артиллерийский снаряд. В то же время по радиусу действия - это 150 километров. Это вдвое больше, чем те ракеты к HIMARS, которые есть у нас сейчас. У нас сейчас максимально 70 километров", - заявил эксперт в интервью "24 каналу".

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По его словам, в пределах 70 километров, которые ВСУ достают сейчас, у россиян поменялась вся логистика, им пришлось изменить даже расположение командных пунктов и систему управления войсками.

"Наша армия более склонна к таким партизанским действиям. Это из нашей ментальности вытекает. Однако россияне - нет. Российская армия очень неповоротливая. Это такой большой медведь, тяжеловес. Соответственно, становиться мобильным этому медведю сложно. Теперь, если мы сможем доставать не на 70 километров, а на 150, это опять заставит их полностью перестраивать систему управления войсками в бою. В частности, расположение всех складов. Это действительно очень серьезно", - объяснил Дикий.

В то же время он указал, что многое будет определяться количеством.

"Дело в том, что мы уже имеем оружие, которое достает на 160 километров, из тех же HIMARS запускается. Это, собственно, ATACMS. У нас есть кассетные ATACMS радиусом 160 километров, именно они уже определили ход боев, например, в Херсонской области. После того, как мы накрыли те аэродромы, с которых летали их боевые вертолеты, - все, им пришлось вертолеты перебазировать. С нынешних аэродромов им теперь далеко летать на фронт. Вертолет - не самолет, он так далеко не летает, он жрет слишком много горючего. Они теперь вынуждены очень ограничить использование вертолетов на фронте. Однако нас ограничивает то, что нам этих ATACMS дали пару десятков буквально", - рассказал ветеран АТО.

Также он выразил надежду на то, что новые бомбы Украина получит в нормальном количестве - будут трехзначные цифры, а не двузначные.

"Вот в таком случае они могут достаточно серьезно повлиять на ход боевых действий. Если же их тоже дадут пару десятков, это приятное дополнение", - подытожил Дикий.

Украина получила GLSDB - последние заявления

31 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина уже получила "легкие бомбы малого диаметра".

Прошлой зимой бомбо-ракеты GLSDB вошли в один из очередных пакетов военной помощи США. Они роходили по статье расходов, которая предусматривала не немедленную отправку со складов, а производство новых бомб.

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