Новые реактивные снаряды GLSDB, которые Украина получит от США, заставят оккупантов снова перестроить логистику. Похожая ситуация была, когда украинская армия получила HIMARS.
Ветеран российско-украинской войны Дикий Евгений отметил, что обещанные бомбы - новая и уникальная разработка.
"Это фактически гибрид авиационной бомбы и стартового модуля от ракеты к HIMARS. Собственно, выстреливаться они будут именно из HIMARS. Мы увидим, на что они реально способны, потому что мы будем первые пользователи этого оружия в мире. Даже армия США их еще не имеет. Это абсолютно новая разработка, она только в 2023 году прошла полигонные испытания. Боевого применения, в принципе, нигде никогда не было. Наше будет первым. Надежды достаточно серьезные. Вес у этого снаряда такой, как у авиационной бомбы. Это довольно серьезная штука, это гораздо больше, чем артиллерийский снаряд. В то же время по радиусу действия - это 150 километров. Это вдвое больше, чем те ракеты к HIMARS, которые есть у нас сейчас. У нас сейчас максимально 70 километров", - заявил эксперт в интервью "24 каналу".
По его словам, в пределах 70 километров, которые ВСУ достают сейчас, у россиян поменялась вся логистика, им пришлось изменить даже расположение командных пунктов и систему управления войсками.
"Наша армия более склонна к таким партизанским действиям. Это из нашей ментальности вытекает. Однако россияне - нет. Российская армия очень неповоротливая. Это такой большой медведь, тяжеловес. Соответственно, становиться мобильным этому медведю сложно. Теперь, если мы сможем доставать не на 70 километров, а на 150, это опять заставит их полностью перестраивать систему управления войсками в бою. В частности, расположение всех складов. Это действительно очень серьезно", - объяснил Дикий.
В то же время он указал, что многое будет определяться количеством.
"Дело в том, что мы уже имеем оружие, которое достает на 160 километров, из тех же HIMARS запускается. Это, собственно, ATACMS. У нас есть кассетные ATACMS радиусом 160 километров, именно они уже определили ход боев, например, в Херсонской области. После того, как мы накрыли те аэродромы, с которых летали их боевые вертолеты, - все, им пришлось вертолеты перебазировать. С нынешних аэродромов им теперь далеко летать на фронт. Вертолет - не самолет, он так далеко не летает, он жрет слишком много горючего. Они теперь вынуждены очень ограничить использование вертолетов на фронте. Однако нас ограничивает то, что нам этих ATACMS дали пару десятков буквально", - рассказал ветеран АТО.
Также он выразил надежду на то, что новые бомбы Украина получит в нормальном количестве - будут трехзначные цифры, а не двузначные.
"Вот в таком случае они могут достаточно серьезно повлиять на ход боевых действий. Если же их тоже дадут пару десятков, это приятное дополнение", - подытожил Дикий.
Украина получила GLSDB - последние заявления
31 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина уже получила "легкие бомбы малого диаметра".
Прошлой зимой бомбо-ракеты GLSDB вошли в один из очередных пакетов военной помощи США. Они роходили по статье расходов, которая предусматривала не немедленную отправку со складов, а производство новых бомб.