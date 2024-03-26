Стоимость ЗРК "Бук" оценивается десятками миллионов долларов.

Украинские военные уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук". Произошло это на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что вражеский ЗРК обнаружили во время разведывательных действий операторы 3-го отдельного полка ССО.

"Операторы навели на вражескую цель огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения ЗРК "Бук" уничтожен", – говорится в сообщении.

Отметим, что стоимость ЗРК "Бук" оценивается десятками миллионов долларов.

Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери врага в живой силе составляют 438 160 захватчиков. Причем 770 оккупантов было уничтожено на нашей земле за минувшие сутки.

Также враг понес и продолжает нести большие потери в технике. За более чем два года полномасштабной войны против Украины оккупанты потеряли 6 893 танка, 13 207 бронированных машин, почти 700 единиц авиации, тысячи единиц беспилотников и другой техники.

Только за минувшие сутки, по данным Генштаба, враг потерял 24 боевые бронированные машины, шесть танков, 27 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и одно средство противовоздушной обороны. Кроме того, уничтожено 14 дронов оперативно-тактического уровня, 4 крылатые ракеты, 44 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 4 единицы спецтехники.

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