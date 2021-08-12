По словам мужчины, он знал, что это неправильно, но только так якобы можно было спасти мир.

Житель американского штата Калифорнии признался в убийстве двух своих маленьких детей. По словам мужчины он думал, что они собираются превратиться в монстров, поэтому должен был их убить.

Следствие считает, что 40-летний инструктор школы серфинга из Санта-Барбары Мэтью Тейлор Коулман вывез в Мексику своего двухлетнего сына и 10-месячную дочку, а затем убил их, сообщает CNN.

Задержанный на границе США и Мексики, Коулман заявил следователям, что застрелил детей из ружья для подводной охоты, а тела спрятал.

Он рассказал правоохранителям о своем увлечении теориями заговора QAnon и иллюминатов, а также утверждал, что у него были видения, будто его жена "обладала змеиной ДНК и передала ее детям".

Читайте такжеШтурм Капитолия: Twitter заблокировал 70 тысяч аккаунтов поклонников теории заговораКогда мужчина увез детей из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь, мать малышей заявила в полицию, однако отметила, что не чувствует опасности для жизни детей, попросив поговорить с мужем. Телефон Коулмана отследили в Мексике.

Мексиканские правоохранительные органы были уведомлены о пропавших без вести детях, а позже полиция города Росарито подтвердила, что найдены мертвыми двое детей, подходящих под описание.

Во время допроса у ФБР Коулман сказал, что верил, будто его дети вырастут в монстров, поэтому ему пришлось убить их. По словам мужчины, он знал, что это неправильно, но только так можно было спасти мир.

Что такое иллюминаты и QAnon

QAnon - ультраправая теория заговора, утверждающая, что бывший президент США Дональд Трамп был вовлечен в битву с кликой почитающих сатану педофилов, состоящей из видных политиков-демократов и либеральных знаменитостей.

Термин "иллюминаты" используется в конспирологических теориях, предполагающих существование некой тайной организации, негласно управляющей миром. В свою очередь "змеиная ДНК", о которой говорил задержанный Коулман, является ссылкой на давнюю теорию заговора о том, что миром тайно управляют рептилоиды - вымышленная раса человекоподных рептилий.

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Автор: Катерина Комолова