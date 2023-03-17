Правительство Польши целенаправленно и постепенно работает над вооружением дивизии, которая дислоцируется в польском городе Ольштын, что на границе с Россией.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, где именно страна разместит американские ракетные системы залпового огня HIMARS, которые недавно Варшаве удалось приобрести в США.

Как отметил чиновник в пятницу, 17 апреля, оружие получат подразделения 16-й механизированной дивизии, которая дислоцируется в Ольштыне - городе, граничащем с российской Калининградской областью. Подробности по этому поводу Блащак уточнил во время торжественной церемонии принесения присяги солдатами в Ольштыне, цитирует Dziennik Gazeta Prawna.

"Наша задача - укрепить польскую армию таким образом, чтобы Путин и те, кто сегодня отстраивает империю зла, не решились напасть на Польшу. Мы создаем новые воинские части и оснащаем их новой техникой", - подчеркнул он.

В этом контексте глава Минобороны Польши напомнил, что недавно страна также разместила на базе 16-й механизированной бригады Ольштына южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9.

По его словам, правительство Польши целенаправленно и постепенно работает над вооружением этой дивизии, учитывая именно тот факт, что Ольштын находится на границе с российской Калининградской областью.

США одобрили продажу Польше HIMARS и боеприпасов к ним

Напомним, что 7 февраля Государственный департамент США официально одобрил соглашение с правительством Польши относительно продажи ракетных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования.

В частности, речь идет о передаче 18 РСЗО, а также 45 ракет к ней типа ATACMS. Кроме этого, США согласовали продажу ракет системы управляемого залпового огня (GMLRS). Общий пакет сделки охватывает примерно 10 миллиардов долларов.

Напомним, что в мае 2022 года глава Минобороны Польши отмечал, что в целом страна планирует приобрести в США не менее 500 установок HIMARS.

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