Предполагаемая стоимость составляет 10 миллиардов долларов.

Государственный департамент США утвердил возможную военную продажу Польше пусковых установок HIMARS и сопутствующего оборудования.

Об этом говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности министерства обороны США. Польша запросила закупку 18 пусковых установок HIMARS, 45 ракет армейской тактической ракетной системы (ATACMS) и ракеты системы управляемого залпового огня (GMLRS). Общая предполагаемая стоимость составляет 10 миллиардов долларов.

Отмечается, что сделка поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО.

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"Польша намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения своих возможностей для укрепления обороны своей страны и сдерживания региональных угроз. Польше не составит труда внедрить эту технику в свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Усиление польской армии

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша изменила оперативный план обороны на случай вторжения с востока.

Также в стране ввели новый вид военной службы. Пройти его может каждый, кто раньше не служил в армии.

В ноябре во время массированного обстрела Украині на территории Польши упала ракета. После этого Германия предложила Польше систему противоракетной обороны Patriot.

Польские власти предлагали передать ПВО Украине, однако Берлин отказался. В итоге Польша согласилась установить их на своей территории.

Как сообщал УНИАН, в декабре страна получила 10 танков -2 Black Panther и 24 самоходные гаубицы из Южной Кореи. Позже США одобрили продажу Польше еще 116 боевых танков Abrams.

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