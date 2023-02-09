Предложенная программа обучения на HIMARS будет доступна для стран НАТО, которые имеют одобрение на покупку дальнобойных артиллерийских систем США.

Американцы планируют развернуть в Европе центр по обучению военных на РСЗО HIMARS из-за роста спроса на эти системы после успехов этого оружия в Украине, пишет Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного генерала США.

"Мы все еще находимся на ранних этапах, но мы, возможно, привлечем к этому представителей нескольких стран... Они (НАТО) видят жестокость того, что произошло в Украине, и есть ощущение срочности, есть ощущение цели, и все 30 стран объединились для защиты территории НАТО", - сказал в комментарии изданию командир V корпуса генерал-лейтенант Джон Колашескі, который отвечает за операции Сухопутных сил США на восточном фланге НАТО.

Предложенная программа обучения на HIMARS будет доступна для стран НАТО, которые имеют одобрение на покупку дальнобойных артиллерийских систем США, включая такие страны восточного фланга НАТО, как Эстония, Польша и Румыния.

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Ранее во вторник Госдепартамент одобрил продажу Польши 18 пусковых установок HIMARS вместе с сотнями управляемых реактивных систем и десятками тактических ракетных систем.

HIMARSна войне в Украине - что известно

Уже более полугода украинские военные используют американские РСЗО HIMARS на поле боя.

Сейчас дальность переданных ракет к установкам достигает всего 80 км, однако этого хватает, чтобы уничтожать вражеские склады и скопления оккупантов далеко за линией фронта.

Ключевую роль HIMARS сыграли во время освобождения правобережья Херсонщины – несколько месяцев ВСУ били по логистическому сообщению врага на Днепре, вынудив его в конце концов покинуть часть захваченного юга.

США неоднократно подчеркивали, что украинцы эффективно и ловко пользуются HIMARS, опровергая в то же время ряд заявлений Минобороны РФ относительно их якобы уничтожения.

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