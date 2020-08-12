В Мексике перевернулся пассажирский автобус: 13 человек погибли, десятки раненых (фото)

Автобус по неизвестным причинам врезался в ограждение.

Крупное ДТП произошло во вторник в центральной части Мексики.

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Об этом сообщает Синьхуа.

По данным информагентства, в результате ДТП 13 человек погибли, более 20 получили травмы.

Все раненые были госпитализированы.

Известно, что авария произошла на шоссе, соединяющем столицу страны Мехико и город Толука-де-Лердо.

Пассажирский автобус внезапно врезался в дорожное ограждение недалеко от зоны отдыха.

Причины происшествия пока неясны.

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