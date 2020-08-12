В Мексике перевернулся пассажирский автобус: 13 человек погибли, десятки раненых (фото)
08:27, 12 августа 2020Мир
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Автобус по неизвестным причинам врезался в ограждение.
В Мексике в результате автокатастрофы погибли 13 человек / фото REUTERS
Крупное ДТП произошло во вторник в центральной части Мексики.
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Об этом сообщает Синьхуа.
По данным информагентства, в результате ДТП 13 человек погибли, более 20 получили травмы.
Все раненые были госпитализированы.
Известно, что авария произошла на шоссе, соединяющем столицу страны Мехико и город Толука-де-Лердо.
Пассажирский автобус внезапно врезался в дорожное ограждение недалеко от зоны отдыха.
Причины происшествия пока неясны.
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