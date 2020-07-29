В Мали микроавтобус столкнулся с самосвалом: погибло 22 человека, десятки раненых

Причиной аварии стало превышение скорости и несоблюдение ПДД.

В Мали в результате ДТП погибло 22 человека и пострадали еще более 20.

Об этом сообщает Al Jazeera.

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Как сообщается, микроавтобус столкнулся с самосвалом. По меньшей мере 22 человека погибли и 21 ранен.

«Причины аварии - чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения», - говорится в заявлении министерства транспорта.

Пострадавшие были доставлены в больницу в столице страны Бамако.

Дорожно-транспортные происшествия являются обычным явлением в Мали, где плохое состояние автомагистралей является источником социальной напряженности.

Путешествие автомобильным транспортом по-прежнему является основным средством передвижения людей и товаров в не имеющей выхода к морю стране с населением около 20 миллионов человек.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львовской области Украины автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали семь человек.

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