По словам президента США, к России относились враждебно, что и могло привести к войне.

Президент США Дональд Трамп считает, что никто не был более жестким в отношении России, чем он. Об этом он сказал в интервью Fox News, передает The Independent.

"Я думаю, что я был очень жестким в отношении России. Жестче, чем кто-либо когда-либо был к России, если вы подумаете об этом. Прежде всего, у нас была мистификация "Россия, Россия, Россия", которая была очень плохой вещью, которая могла привести к войне", - подчеркнул президент США.

Также Трамп отметил, что не считает президента Украины Владимира Зеленского благодарным. По словам американского лидера, Зеленский "умный парень, и он жесткий парень, и он забрал деньги из этой страны у Байдена, как конфету у ребенка".

"Я не думаю, что он благодарен", - добавил Трамп.

В то же время в интервью политик подчеркнул, что США относятся одинаково как к Израилю, так и к Украине. Однако он отметил, что эти конфликты "очень разные", ведь Ближний Восток всегда был под ударом.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее издание Business Insider писало, что Дональд Трамп забрал у Украины одну из "важнейших вещей" от США. По словам журналистов, решение президента США прекратить передачу разведывательных данных ударило по способности Украины контролировать ситуацию на поле боя и оставило ее без возможности отслеживать масштабные передвижения российских войск.

Также CNN сообщило, что Трамп остановил доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам Maxar. Известно, что украинские военные давно используют эти снимки для отслеживания перемещений российских войск, оценки местности и помощи в планировании военных операций.

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