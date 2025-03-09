Украине будет трудно планировать операции против России и прогнозировать атаки на мирные города без разведывательных данных от США.

Решение президента Дональда Трампа о прекращении передачи разведывательных данных ударило по способности Украины контролировать ситуацию на поле боя, оставив ее без возможности отслеживать масштабные передвижения российских войск и повышая уязвимость к авиаударам, пишет Business Insider.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил в комментарии изданию, что прекращение США обмена разведданными и ограничение доступа к спутниковым снимкам могут существенно ослабить защиту страны от российских ракетных атак. Это решение также затрудняет отслеживание перемещений российских войск и техники.

Возможность своевременно выявлять изменения в расположении сил противника имеет решающее значение для построения обороны. Разведывательные данные и спутниковые снимки также необходимы для нанесения точечных ударов в глубоком тылу врага.

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Ранее на этой неделе официальные представители США подтвердили, что Вашингтон прекратил передавать разведданные Киеву. Это решение было принято после того, как Трамп приостановил поставки военной помощи Украине после противоречивой встречи в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским.

В пятницу администрация Трампа также заблокировала доступ украинских аккаунтов к спутниковым снимкам. Американская компания Maxar, которая предоставляла эти данные Киеву, подтвердила, что это решение непосредственно повлияло на ее деятельность.

"Разведданные - одна из важнейших вещей, которые Украина получила от Соединенных Штатов", - сказал Рахманин.

Он также отметил, что "самым болезненным вопросом" для Киева является потеря доступа к спутниковым снимкам:

"Это создает проблемы, в частности в получении информации о ракетных атаках. Это значительно ослабляет возможности системы ПВО. Соединенные Штаты предоставили информацию, полученную со спутников, включая данные Maxar.

Критическое значение

Компания Maxar имеет контракт с системой Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), которая позволяет передавать коммерческие спутниковые снимки США союзникам и партнерам. В Maxar заявили, что правительство США временно ограничило украинские аккаунты в GEGD.

Национальное агентство геопространственной разведки, которое входит в состав Министерства обороны США, подтвердило этот шаг, заявив, что он осуществлен по распоряжению администрации Трампа.

Для Украины доступ к спутниковым данным имеет критическое значение, поскольку они используются для планирования ударов, мониторинга российской военной активности и оценки разрушений инфраструктуры. В то же время они обеспечивают международное сообщество уникальными визуальными доказательствами того, что происходит на поле боя.

Хотя масштабы приостановления военной помощи и разведобмена со стороны США остаются непонятными, украинские законодатели и чиновники, в частности Рахманин, выражают надежду, что украинский оборонный сектор и европейские партнеры смогут компенсировать некоторые потери.

Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк отметил в комментарии BI, что сокращение американской помощи может больше всего повлиять на противовоздушную оборону страны. Из-за недостатка ракет-перехватчиков и ограничения разведывательных возможностей украинские города могут стать еще более уязвимыми к российским атакам.

"Ограничение на разведку особенно проблематично в противодействии ракетным атакам, мониторинге Черного и Азовского морей, а также отслеживании перемещений войск и техники в глубине российской территории", - подчеркнул Рахманин.

Между тем аналитики Института изучения войны предостерегают, что Кремль, вероятно, воспользуется этими ограничениями, усилив удары по украинским городам. По официальным данным, в ночь на субботу российские атаки унесли жизни по меньшей мере 20 человек.

"Что касается операций на передовой и прифронтовой линии, мы все еще можем справиться без поддержки США, но для более стратегических усилий их роль остается решающей", - подытожил Рахманин.

Остановка помощи от США: последние новости

Как писал УНИАН, остановка американской помощи Украине повлияет на способность Сил обороны сбивать российские ракеты и наносить удары по российским войскам в их тылу. В меньшей степени пострадает система борьбы с дронами, так как она меньше зависит от помощи от союзников.

Также мы рассказывали, что решение Трампа приостановить передачу разведывательной информации Украине, вероятно, уже сыграло на руку россиянам в рамках их усилий в Курской области. Украина потеряла там сотни бойцов и рискует потерять весь плацдарм.

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