Трамп критиковал лично Зеленского за войну, развязанную Путиным. Но теперь Трамп в роли союзника выглядит потенциально лучшим вариантом, чем Байден.

Политика самоограничения президента Джо Байдена в вопросах американской помощи Украине настолько надоела Киеву, что победа Дональда Трампа на выборах из худшего кошмара превратилась в луч надежды для украинского руководства. Об этом пишет The Economist.

Хотя во время предвыборной борьбы Дональд Трамп неоднократно критиковал американскую помощь Украине и отказывался осудить российскую агрессию, после его победы Владимир Зеленский поспешил поздравить республиканца.

"Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа", - написал он в соцсети X.

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Такое красноречивое поздравление, по мнению авторов публикации, лишний раз подтверждает то разочарование Байденом, которое в частных разговорах выражают украинские чиновники. Отказ Америки предоставить Украине разрешение использовать подаренные ракеты для ударов по России, хронические задержки с поставками военной помощи и неспособность предложить Украине надежные гарантии безопасности воспринимались как слабость и лицемерие. Поэтому победа Трампа может предложить Украине выход из того, что The Economist охарактеризовал в лучшем случае как "кровавый тупик, а в худшем - поражение".

Хотя напарник Трампа по выборам, новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс ранее озвучивал намерения заморозить войну, принудить Украину к нейтралитету, никоим образом не наказав агрессора, авторы публикации не верят, что новый президент США полностью "продаст" Украину. Не в последнюю очередь из-за настроений его республиканских избирателей.

"Он точно не захочет быть автором и владельцем поражения Украины. Но Трамп, скорее всего, потребует от Украины чего-то взамен. Это может быть, например, доступ к ее природным ресурсам. Его гораздо меньше будут волновать любые либеральные ценности", - пишет The Economist.

Неизвестным элементом остается Владимир Путин и то, на что он готов согласиться ради мира. Источники, близкие к российскому лидеру, дали противоречивые сигналы относительно его готовности к переговорам. Один источник предупреждает, что "сложные вопросы" делают быстрое мирное соглашение "нереальным". Путин, кроме того, считает, что его силы побеждают, и он справится с ослабленными украинцами.

"Логично, что он будет продвигаться дальше. Но военный успех - вещь обманчивая. Вы никогда не можете быть уверены, что произойдет завтра", - говорит на это украинский силовик.

Победа Трампа на выборах: дальнейшие последствия

Как писал УНИАН, победа Трампа поставила Украину перед ядерным выбором. По мнению политического аналитика Кейси Мишеля, если теперь США сократят помощь и не примут Украину в НАТО, у Киева останется только один способ избежать геноцида собственного народа - получить ядерное оружие.

Между тем издание The Guardian предполагает, что на предстоящих мирных переговорах, которые пройдут при посредничестве Трампа, Россия, вероятно, потребует от Украины значительных уступок. В частности это может быть требование передать города Херсон и Запорожье, провозгласить нейтральный статус и даже выплатить репарации за разрушения, которые сама же Россия вызвала на Донбассе.

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