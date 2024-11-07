Даже если Трамп попытается найти компромиссное решение для Киева и Москвы, далеко не факт, что он сможет это сделать.

Дональд Трамп попытается найти быстрое решение для окончания войны в Украине, которое бы не выглядело как победа России. Однако предыдущий опыт трамповской дипломатии свидетельствует о том, что такие попытки могут обернуться неудачей. Об этом говорится в редакционной статье авторитетного британского издания The Guardian.

По мнению британских журналистов, Трамп не хочет, чтобы после заключения мира между Украиной и РФ все говорили, что Владимир Путин смог задурить ему голову. Трамп любит, когда его хвалят как сильного лидера, отмечают британцы.

Но первый президентский срок Трамп уже показал, чего на самом деле стоят его дипломатические таланты. В частности The Guardian ссылается на печально известные переговоры Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в 2019 году, которые закончились фактически ничем.

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К тому же Трамп имеет репутацию человека, который слишком доверяет слову, "которое ему шепнут на ухо" в последний момент. При этом он не любит разбираться в деталях и не любит, когда военные влияют на его решения.

Ввиду этого в The Guardian опасаются, что мирные усилия Трампа сведутся к формуле, которую во время предвыборной гонки озвучил его напарник по выборам, новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс: заморозить войну на текущей линии фронта и не пускать Украину в НАТО.

"Поразительно похоже на рецепт господина Путина", - отмечают британские журналисты.

Также в The Guardian опасаются, что победа Трампа на фоне краха правительственной коалиции в Германии вдохновит европейских правых популистов, что поставит под угрозу еще и европейскую военную помощь Украине, которая сейчас сопоставима по объемам с помощью от США.

"Ситуация в Украине, и без того настолько опасная, на этой неделе значительно ухудшилась. Ускоренное предоставление обещанной помощи [от США], которая позволит ей (Украине) максимизировать свои позиции до того, как господин Трамп вступит в должность, теперь является ее самой большой надеждой", - резюмирует The Guardian.

Победа Трампа и перспективы Украины

Как писал УНИАН, политика самоограничения президента Джо Байдена в вопросах американской помощи Украине настолько надоела Киеву, что победа Дональда Трампа на выборах из худшего кошмара превратилась в луч надежды для украинского руководства. Теперь именно Трамп может стать тем, кто может вывести войну из "кровавого тупика".

Вместе с тем президент Владимир Зеленский уверяет, что ему неизвестны подробности мирного плана Трампа, который обещал закончить войну за 24 часа. Украинский лидер предупреждает, что быстрые решения будут означать потери для Украины.

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